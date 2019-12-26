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У Львові патрульні викрили продавців нелегальних ялинок

Соломія Головіна

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У Львові патрульні виявили кілька випадків незаконного продажу ялинок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Зокрема, на вулиці Широкій правоохоронці зафіксували два випадки, а ще на Чернівецькій та Мазепи. У порушників виявили близько 30 ялинок без маркування і документів.

На місце події викликали слідчих, а інженер Львівського лісгоспу виніс постанови на порушників за ст. 65 КУпАП «Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка». Штраф склав 510 грн. Усі дерева без маркувань та накладних вилучили.

Патрульні закликали громадян купувати лише ялинки, які марковані і мають штрих-код, що підтверджує законність їх заготівлі та реалізації.

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