У Львові патрульні викрили продавців нелегальних ялинок

У Львові патрульні виявили кілька випадків незаконного продажу ялинок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Зокрема, на вулиці Широкій правоохоронці зафіксували два випадки, а ще на Чернівецькій та Мазепи. У порушників виявили близько 30 ялинок без маркування і документів.

На місце події викликали слідчих, а інженер Львівського лісгоспу виніс постанови на порушників за ст. 65 КУпАП «Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка». Штраф склав 510 грн. Усі дерева без маркувань та накладних вилучили.

Патрульні закликали громадян купувати лише ялинки, які марковані і мають штрих-код, що підтверджує законність їх заготівлі та реалізації.