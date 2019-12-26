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Про роботу за 2019 рік Садовий прозвітував на режимному об’єкті

Андрій Котенський

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Сьогодні, 26 грудня, міський голова Львова Андрій Садовий прозвітував про роботу за 2019 рік. Втім зробив це він в аеропорту «Львів», який є режимним об’єктом, і перед обраними людьми. Незручні журналісти на захід потрапити не змогли. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Як уточнили Львівському порталу у прес-службі ЛМР, подія неанонсована тож потрапити на захід змогли лише люди зі заздалегідь сформованого списку.

Бенефіс Андрія Садового перед депутатами різних рівнів та прихильників «Самопомочі» відбувався також за участі представників духовенства та прихильних для нього ЗМІ стартував об 18.00.

На своєму виступі Андрій Садовий хвалився досягненнями та ділився планами із освітлення історичних будівель у Львові та рремонту вулиць Хмельницького, Хуторівки, Шевченка, Суботівську та Бандери.

Окрім того він назвав локації, які мають намір розбудувати для того, аби Львів міг поборотись за право приймати Зимові Олімпійські ігри у 2030 році.

«Буде дві великі локації. Одна – це є Тисовець, Карпати, це територія під опікою військових. Там будуть лижі, біатлон. А також територія біля львівського стадіону «Арена Львів» має бути розбудована під ту частину, яка має бути в місті. Тобто має бути збудований великий медіацентр, який буде мати подвійне призначення, тому що це фактично має бути виставковий комплекс. Окремі мають бути збудовані спортивні комплекси для хокею, для фігурного катання», – сказав Андрій Садовий.

Фото: ЛМР

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