Померла відома львівська піаністка

На 56-му році життя відійшла у вічність відома львівська піаністка Етелла Чуприк. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Етелла Чуприк народилась 20 червня 1964 року у місті Виноградово Закарпатської області. Розпочала грати на фортепіано у трирічному віці, а в п’ять років виступила зі своїм першим концертом з творів Шуберта та Шопена. Після закінчення музичного училища у 1986 році вступила до Львівської консерваторії ім. М. Лисенка.

1988 року на конкурсі ім. М. Лисенка отримала І премію, а також була лауреатом багатьох різних конкурсів та стипендіатом Асоціації Ріхарда Вагнера у Байройті. Гастролювала з симфонічними оркестрами в Європі і виступала з такими диригентами як Джансуг Кахідзе, Федір Глущенко, Володимир Сіренко, Єжи Сальваровський, Богуслав Мадей, Владімір Понькін, Роберт Кеніг та інші.

В її репертуарі близько 300 сольних творів і понад двадцять концертів для фортепіано з оркестром. Записала 13 компакт-дисків. Народна артистка України. 19 червня 2019 року відбувся бенефіс піаністки у Львівській філармонії. 14 грудня вона дала концерт, у якому прозвучали твори Бетховена.