Львів’ян запрошують на екскурсійну подорож ретро-поїздом. Розклад та вартість квитків

Львівська залізниця запрошує львів’ян та гостей міста у цікаву подорож на ретро-поїзді. Екскурсійний потяг курсуватиме лишень 4 дні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської залізниці.

Цього року паротяг Ер-797-86 курсуватиме 29, 30, 31 грудня і 1 січня 2020 року зі Львова до ст. Брюховичі та зворотно.

У вказані дні ретро-поїзд вирушатиме із головного залізничного вокзалу Львова о 12:25 та 14:40 год. і прибуватиме на станцію Брюховичі о 12:50 та 15:05 год. відповідно.

У зворотну подорож зі станції Брюховичі поїзд рушатиме о 13:40 та 15:35 год. і прибуватиме на станцію Львів відповідно о 14:10 та 16:00 год.

Квитки на подорож ретро-поїздом можна буде придбати у касах № 1 та № 2 приміського касового залу на головному вокзалі Львова, починаючи з 9:00 год. 29 грудня цього року.

Вартість квитка на подорож сполученням Львів – Брюховичі – Львів для дорослих становитиме 50 гривень, вартість дитячого квитка – 37 гривень 50 копійок.

Фото: Львівська залізниця