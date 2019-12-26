Львів’ян кличуть у філармонію на різдвяний фестиваль «BACH CONTEMPORARY»

Львівська національна філармонія запрошує мешканців та гостей міста на різдвяний фестиваль «BACH CONTEMPORARY», який триватиме впродовж 2−8 січня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Події фестивалю зруйнують ваші стереотипи про музику Йоганна Себастьяна Баха та покажуть, наскільки вона, навіть через 300 років, є актуальною та цікавою (адже у перекладі з англійської назва фестивалю звучить як «Бах сучасний»). Сім концертів «BACH CONTEMPORARY» оздоблять Різдво вишуканою класикою, уривками, саундтреками із всесвітньовідомих мультфільмів та мюзиклів, епохальними музичними джаз-, поп-, рок-хітами та колядками різних країн світу», — розповідають організатори.

Ініціатором створення і проведення фестивалю є українська органістка Олена Мацелюх. Участь у фестивалі візьмуть музиканти-віртуози із України та Франції.

Зокрема, на концерті-відкритті 2 січня звучатимуть композиції Й. С. Баха. Виконавці доведуть, що музика видатного митця бароко навіть крізь століття залишається незрівнянною й особливою.

Уже 4 січня на сцені Львівської національної філармонії відбудеться дві події: у першій гості зможуть познайомитися із бароковим інструментальним тандемом — органом і клавесином, а ввечері на слухачів очікуватимуть відомі різдвяні композиції та популярні номери із мюзиклів та мультфільмів.

Не менш цікавими будуть концерти наступного дня. Зокрема, концерт «Genius: Bach & Vivaldi» об’єднає найвідоміші композиції всесвітньовідомих композиторів, в атмосферу французького Різдва можна буде зануритись на події «Bonjour Noel», а також організатори приготували драйвове оркестрове шоу «Симфорок».

Завершиться фестиваль 8 січня органною та фортепіанною музикою.

Майже усі концерти «BACH CONTEMPORARY» супроводжуватимуть візуалізації художниці-імпровізаторки Олени Куц, яка із допомогою різних технік (графіка, живопис, піскова анімація) зображатиме образи та настрої композицій, що звучатимуть.