ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян кличуть у філармонію на різдвяний фестиваль «BACH CONTEMPORARY»

Вероніка Рой

|

Львівська національна філармонія запрошує мешканців та гостей міста на різдвяний фестиваль «BACH CONTEMPORARY», який триватиме впродовж 2−8 січня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Події фестивалю зруйнують ваші стереотипи про музику Йоганна Себастьяна Баха та покажуть, наскільки вона, навіть через 300 років, є актуальною та цікавою (адже у перекладі з англійської назва фестивалю звучить як «Бах сучасний»). Сім концертів «BACH CONTEMPORARY» оздоблять Різдво вишуканою класикою, уривками, саундтреками із всесвітньовідомих мультфільмів та мюзиклів, епохальними музичними джаз-, поп-, рок-хітами та колядками різних країн світу», — розповідають організатори.

Ініціатором створення і проведення фестивалю є українська органістка Олена Мацелюх. Участь у фестивалі візьмуть музиканти-віртуози із України та Франції.

Зокрема, на концерті-відкритті 2 січня звучатимуть композиції Й. С. Баха. Виконавці доведуть, що музика видатного митця бароко навіть крізь століття залишається незрівнянною й особливою.

Уже 4 січня на сцені Львівської національної філармонії відбудеться дві події: у першій гості зможуть познайомитися із бароковим інструментальним тандемом — органом і клавесином, а ввечері на слухачів очікуватимуть відомі різдвяні композиції та популярні номери із мюзиклів та мультфільмів.

Не менш цікавими будуть концерти наступного дня. Зокрема, концерт «Genius: Bach & Vivaldi» об’єднає найвідоміші композиції всесвітньовідомих композиторів, в атмосферу французького Різдва можна буде зануритись на події «Bonjour Noel», а також організатори приготували драйвове оркестрове шоу «Симфорок».

Завершиться фестиваль 8 січня органною та фортепіанною музикою.

Майже усі концерти «BACH CONTEMPORARY» супроводжуватимуть візуалізації художниці-імпровізаторки Олени Куц, яка із допомогою різних технік (графіка, живопис, піскова анімація) зображатиме образи та настрої композицій, що звучатимуть.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Соломія ГОЛОВІНА
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівська національна опера підбила підсумки за 2019...

Питання дня:  де на Львівщині якісні продукти коштують недорого
Анастасія ПИЖ
Питання дня:  де на Львівщині якісні продукти коштують недорого

Новий рік і Різдво традиційно збирають за одним столом чималі родини Галичини. Щоб застілля було веселим і приємним, важ...

«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові
Вероніка РОЙ
«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові

Одним з найскладніших, але найвидовщних видів спорту є фігурне катання. Ще донедавна у Львові про нього практично не гов...

Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат
Ольга ФУЧИК
Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат

Багато хто з львів’ян вже почав готуватися до Нового року та Різдва:  купує ялинкові прикраси, шукає цікаві рецепти, зап...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...