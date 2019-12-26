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АЗС знижують ціни на бензин

Андрій Котенський

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Мережі автозаправних станцій ОККО і WOG 26 грудня знизили ціни дизельного пального і бензину на 50 копійок за літр. Про це enkorr повідомили в «Консалтинговій групі А-95» з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

 

Також 26 грудня на 90 коп/л всі види пального подешевшали на стаціях Glusco.

Це друге зниження роздрібних цін великими операторами після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася 23 грудня.

На наступний день після зустрічі ціни на АЗС знизилися в межах однієї гривні за /л.

За даними «А-95», з початку грудня ОККО і WOG знизили ціни бензину і ДП на 2,3 грн/л або на 8%.

ЕП

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