В українських вишах подорожчає навчання за контрактом

У 2020 році МОН розпочинає масштабну реформу вищої освіти. В її межах в українських вишах запровадять індикативну собівартість навчання за контрактом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства.

Ввівши індикативну собівартість навчання, МОН хоче обмежити університети у встановленні нижчої вартості навчання для студентів-контрактників. Через таке заниження ціни решту приходиться доплачувати із коштів, передбачених на бюджетників.

«Наразі окремі університети штучно занижують вартість контрактного навчання, водночас це йде на шкоду усьому освітньому процесу, адже фактично кошти на навчання контрактників компенсуються з тих, які держава сплачує за бюджетників», – йдеться у повідомленні.

Водночас у міністерстві додають, що ввівши індикативну собівартість навчання за контрактом допоможе встановити вартість навчання у вишах принаймні на рівні реальних витрат, а також сприятиме відновленню умов для справедливої конкуренції закладів вищої освіти.

Як пише Освіта.ua, індикативна собівартість навчання за контрактом в українських вишах буде мінімальна ціна контрактного навчання. Його введення відбуватиметься поступово:

2020 рік – 60% від держфінансування на 1 студента,

2021 рік – 70% від держфінансування на 1 студента,

2022 рік – 80% від держфінансування на 1 студента.

Вартість навчання за контрактом буде корелюватись із доходами людей у кожному регіоні. Також університети можуть не підвищувати ціну, коли вона сягне рівня трьох середніх заробітних плат в області.