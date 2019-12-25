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Під час обстрілів на Донбасі український військовий отримав поранення

Наталя Дуляба

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Протягом минулої доби, 24 грудня, збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

Найактивнішим ворог був у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Тут він обстріляв українські позиції поблизу Новолуганського, Кримського, Світлодарськом, Шумів і Троїцького.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти гатили біля Березового.

Противник обстрілював позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та з іншої стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів 24 грудня поранення отримав один український військовий.

Із початку цієї доби російські окупаційні війська обстріляли українські позиції поблизу Кримського. Один наш боєць отримав поранення.

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