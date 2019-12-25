Під час обстрілів на Донбасі український військовий отримав поранення

Протягом минулої доби, 24 грудня, збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Найактивнішим ворог був у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Тут він обстріляв українські позиції поблизу Новолуганського, Кримського, Світлодарськом, Шумів і Троїцького.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти гатили біля Березового.

Противник обстрілював позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та з іншої стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів 24 грудня поранення отримав один український військовий.

Із початку цієї доби російські окупаційні війська обстріляли українські позиції поблизу Кримського. Один наш боєць отримав поранення.