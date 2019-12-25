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Мінінфраструктури хоче збільшити частку лоукостів в Україні до понад 60%

Соломія Головіна

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У Міністерстві інфраструктури ставлять завданням збільшити частку лоукостів на авіаційному ринку України у 2020 році  до 45%, а у далі – до 63%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

 

Зазначається, що оптимізація оподаткування для українських перевізників дозволить знизити вартість квитків на внутрішні рейси.

При цьому міністр інфраструктури України Владислав Криклій зазначив, що вони робитимуть все можливе, щоб політ у літаку став для українців таким самим звичним явищем у житті як і подорож автобусом чи залізницею.

«Планується за бюджетні кошти реконструкція та розбудова нових аеропортів у регіонах – у Дніпрі, Мукачеві та Ізмаїлі. У бюджеті 2020 року закладено 1 млрд грн, що у 5 разів більше, ніж було у 2019 році. Також іде активна робота над залученням приватних інвесторів до розвитку регіональних летовищ. Зокрема, планується концесія аеропортів Херсон, Чернівці та Запоріжжя», – наголошують у Міністерстві інфраструктури.

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