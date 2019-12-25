13 рятувальників гасили пожежу у Бродах

У вівторок, 24 грудня, у Бродах спалахнув житловий будинок. Вогонь у будівлі гасили 13 рятувальників. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Про пожежу у житловому будинку надзвичайники дізнались о 10:03 год., тож на місце події негайно виїхали вогнеборці. Повністю загасити вогонь їм вдалося через годину, об 11:08 год.

Внаслідок події ніхто не постраждав, проте вогонь встиг знищити дах, перекриття та всі речі домашнього вжитку. Загалом до ліквідації займання залучили 13 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.

Наразі всі обставини та причини займання встановлюються.

Фото: ДСНС