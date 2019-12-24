На Донбасі окупанти продовжують обстрілювати українських військових

Протягом минулої доби, 23 грудня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник був найактивнішим і стріляв по українських позиціях біля Лебединського, Старогнатівки, Василівки, Широкиного та Новотроїцького.

Також окупанти відкривали вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Південного.

Упродовж 23 грудня ворог обстрілював позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та з іншої стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

Із початку цієї доби російські окупаційні війська один раз стріляли по українських захисниках поблизу Березового. Втрат із нашого боку немає.