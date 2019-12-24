На Донбасі окупанти продовжують обстрілювати українських військових

Протягом минулої доби, 23 грудня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник був найактивнішим і стріляв по українських позиціях біля Лебединського, Старогнатівки, Василівки, Широкиного та Новотроїцького.
Також окупанти відкривали вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Південного.
Упродовж 23 грудня ворог обстрілював позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та з іншої стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.
Із початку цієї доби російські окупаційні війська один раз стріляли по українських захисниках поблизу Березового. Втрат із нашого боку немає.
Наталя Дуляба