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Мінрегіон пропонує закон, який допоможе з проблемними «довгобудами»

Наталя Дуляба

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Міністерство розвитку громад та територій України розробляє законопроєкт «Про особливості врегулювання добудови проблемних об’єктів житлового будівництва», який покладе на місцеві громади технічний контроль та фінансування добудов проблемних об’єктів. Про це пише УП, передає Львівський портал.

 

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, Мінрегіон пропонує створити обласним радам комісії з технічного обстеження, які будуть контролювати проблемні забудови.

Також закон має вирішити питання створення або визначення комунальних підприємств, які будуть виконувати функції завершення будівництва проблемних об’єктів.

Проєктом закону передбачено, що фінансування технічного обстеження об’єктів житлового будівництва мають здійснювати коштом обласних бюджетів.

Кошти на завершення будівництва проблемних об’єктів житлового будівництва також мають виділяти із місцевих бюджетів, ці гроші щороку передбачатимуться в програмі соціально-економічного розвитку відповідного населеного пункту.

Як зазначила міністерка розвитку громад та територій Альона Бабак, цей законопроект – «базовий макет», який створювали виключно для того, щоб визначитись із першочерговими кроками у вирішенні питань «довгобудів».

Вона також додала, що Мінрегіон чекає на письмові пропозиції щодо законопроекту, які будуть обговорені на наступній робочій зустрічі 28 грудня.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 1 жовтня 2019 року проблемними в Україні вважають 150 об’єктів житлового будівництва, найбільше таких об’єктів у Києві – 51.

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