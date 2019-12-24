Маркіян Мальський: «Після активного державницького життя на посаді голови ЛОДА повертаюся до адвокатської практики»

Голова Львівської облдержадміністраці Маркіян Мальський про своє звільнення із посади:

«Дорогі друзі, після активного державницького життя на посаді голови ЛОДА повертаюся до адвокатської практики, наукової та дипломатичної діяльності. З командою професіоналів у Києві та Львові, з якими ми встигли спрацюватись, неохоче розставатись. Бажаю Вам всеможливих успіхів на благо України! Однак душа моя по-справжньому лежить до іншого та і вдалося реалізувати чимало задуманого та дати старт багатьом новим процесам, які вірю, вже скоро реалізуються.

Хочу найперше подякувати Президенту України та його команді за довіру, яку мені висловили. Взятий темп реформ, враховуючі усі складності на шляху «перелом систем», є впевненим та рішучим. Дякую і мешканцям Львівщини, які підтримали мою кандидатуру у обговоренні. Я щиро цінив отриманий мандат довіри та усі рішення приймав лише і виключно заради блага людей.

Досвід, отриманий на посаді, виявився насправді незабутнім. Цей час запам’ятається назавжди. Бог послав Львівщині багато складних випробувань, з якими довелося справлятись:

загибель восьми людей у Дрогобичі при руйнації будинку та чисельні потерпілі залишилися без даху над головою;

часті відімкнення електропостачання на шахтах та потреба погашення заборгованості по виплаті заробітної плати;

конфлікт із вугіллям у Соснівці;

падіння літака з п’ятьма жертвами;

невчасний запуск ТЕЦ Новий Розділ та Новояворівськ;

умертвіння 100.000 свиней та їх спалення протягом майже місяця часу внаслідок захворювання африканською чумою.

По кожній із цих ситуацій зміг би написати по окремій книзі, але зараз не час. Більшість цих проблем вдалося врегулювати, а ті, що в процесі вже доводяться до кінця.

Вдалося перевершити результат виконання бюджетних програм порівняно з минулим роком, хоч на середину року стан виконання був дуже низьким усього 25%. Після перегляду частини програм, які не починали навіть виконуватися, вдалося перерозподілити кошти на перспективні напрямки та добитися їх виконання. Бюджетне виконання зросло на 20% і Львівщина посіла 4 місце по всій Україні за цим показником. В цей же ж час дефіцит оплати праці працівникам бюджетної сфери зменшено на 44% і виплачено 157 млн грн. Дорожні роботи виконані на 99% від запланованого.

1,7 млрд грн коштів області вдалося зекономити завдяки скрупульозному контролю за закупівлями через систему Prozorro, що дозволило Львівщині посісти 2 місце в Україні за цим показником. Продовжено розвиток соціальної інфраструктури.

З перших днів я почав боротися з нелегальними рубками лісу та розкраданням в межах легальних рубок. Тут зроблено багато: від електронного обліку деревини, проведення контролю до пропозицій змін законодавства, які би посилили контроль та відповідальність в цій сфері.

Працював і над створення програми щодо зменшення паління трави через надання можливостей утилізації сухостою на рівнях районів. Загалом же проведено майже 180 природоохоронних заходів.

Прийнято ряд важливих кадрових рішень: до управління областю прийшли молоді, амбітні та кваліфіковані люди. Призначені усі заступники, змінився склад керівників департаментів. Президентові України запропоновані усі кандидати на заміщення посад голів РДА. При призначеннях та звільненнях враховувалась думка громадськості…

Покращено системи опрацювання звернень громадян, які на рівні заступників та голови проводяться систематично.

Окрему вдячність хочу висловити колегам, друзям та родині. Недоспані ночі та напружений графік не дозволяли нам спілкуватись сповна, але впевнений, що ще надолужимо! Дякую Андріана Мальська за терпіння та підтримку у цій складній мандрівці!».