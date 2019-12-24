Львівські волейболісти збирають іграшки для хворих діток

«Кажани» просять вболівальників приносити на волейбольний матч іграшки, які подарують хворим діткам, які лікуються у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ВК «Барком-Кажани».

Дворазовий чемпіон України з волейболу, триразовий володар Кубку України та Суперкубку України з волейболу, львівський волейбольний клуб «Барком-Кажани» запрошує львів’ян на матчі восьмого туру Чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліги.

27 грудня, о 19:15 годині, у приміщенні ПС «Галичина» «Барком-Кажани» гратимуть з ВК «Локомотив-Збірна Харківської області-1». Саме на цю гру «кажани» просять своїх вболівальників приносити м’які іграшки. А після гри кидати їх на паркет, за прикладом італійської волейбольної «Модени» та футбольних команд іспанської Ла Ліги.

«Барком-Кажани передадуть іграшки хворим діткам. Львівські м’які подарунки поїдуть до маленьких пацієнтів Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

Прохання до вболівальників – обов’язково класти іграшки в пакет.

Долучитися до акції та створити маленьке диво у період зимових свят може кожен бажаючий. Для цього достатньо принести м’яку іграшку на матч «Барком-Кажани».

Гра-відповідь з «Локомотивом» стартує 28-го грудня об 11.00 годині.