Гончарук пообіцяв, що сума в платіжці за тепло має знизитись до 30%

Уряд сьогодні ухвалив рішення, яке дозволяє перерахувати тариф та зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Про це сьогодні, 24 грудня. повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі в межах Ради регіонів, передає пресслужба Кабміну.

Так, від сьогодні теплопостачальники можуть перерахувати платіжки. За попередніми розрахунками, платіжка за грудень може бути вже нижча на 30%. Від міста до міста цифра може різнитись.

За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, всі відповідні інструменти для проведення перерахунку сьогодні уряд надав місцевій владі.

«Щойно на Раді розвитку громад і територій звернувся до міських голів та органів місцевого самоврядування, аби вони провели відповідні перерахунки. Українці повинні відчути зміни у своїх платіжках вже зараз, а не через 3-5 років. Ми дали необхідний механізм. Тепер відповідальність — на владі на місцях», – зауважив Олексій Гончарук.