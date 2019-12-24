52-річний чоловік на краденому велосипеді потрапив у ДТП на Дорошенка

Сьогодні вранці у Львові на вулиці Дорошенка сталася ДТП за участю 52-річого велосипедиста та автіки Volkswagen Passat. Патрульні згодом встановили, що чоловік потрапив в аварію на краденому двоколісному. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

«На вулиці Дорошенка автомобіль Volkswagen Passat, яким керував 21-річний чоловік, здійснив наїзд на 52-річного велосипедиста, якого госпіталізували з травмою голови. Причини ДТП встановлять слідчі. Поліцейським 2 батальйону здався знайомим цей велосипед, а особливо колір. Перевіривши у створеному патрульними чаті із викраденими двоколісними, побачили, що такий поцупили на вулиці Мечникова на початку листопада», – йдеться у повідомленні патрульних.

Відтак копи написали рапорт про це і передали в Личаківський відділ поліції для подальшого опрацювання. Автомобіль і велосипед супроводили на арешт майданчик.

Фото: патрульні