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Українці назвали головні події 2019 року

Вероніка Рой

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Подіями року українці вважають звільнення українських військовополонених моряків та інших політичних в’язнів (48%), а також вибори президента України (44%). Такі результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

 

Згідно із опитуванням, кожен п’ятий вважає подією року відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі у нормандському форматі (Україна, Росія, Німеччина, Франція). 15% – вибори до Верховної Ради, 13% – вихід збірної України по футболу до фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу 2020 року. Кожен десятий – зміцнення курсу гривні.

Опитування проводилося 13-17 грудня 2019 р. Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибіркова сукупність становить 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,0%.

Нагадаємо, 7 вересня в київському аеропорту «Бориспіль» зустріли моряків, які повернулися в рамках взаємного звільнення Україною та РФ утримуваних осіб. Загалом на Батьківщину повернулось 35 політв’язнів, морських полонених та інших українців, які знаходилися на території Росії.

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