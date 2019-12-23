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У Городку відкрили спортивний майданчик зі штучним покриттям

Ольга Денисяка

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У Городку неподалік місцевої школи відкрили спортивний майданчик зі штучним покриттям. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

З нагоди відкриття майданчика та Дня святого Миколая у Городку організували футбольний турнір серед юнаків. Переможців нагородять грамотами та призами.

На цей об’єкт з обласного бюджету спрямовано 700 тисяч гривень, ще 842 тисячі – кошти місцевого бюджету.

Майданчик у Городку облаштовано в межах реалізації Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини на період до 2021 року.  Нагадаємо, всього у Львівській області у 2019 році заплановано облаштування 88 спортивних майданчиків, з яких 60 з тренажерним обладнанням, 24 зі штучним (трав’яним) покриттям та 4 зі штучним (наливним) покриттям.

Фото: ЛОДА

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