Святий Миколай прийшов до дітей військовослужбовців Академії сухопутних військ

Цими вихідними у Національній академії сухопутних військ відбулось свято з Миколаєм. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії сухопутних військ.

У Центрі культури та дозвілля видового військового вишу зібрались сотні дітлахів та їхніх батьків, які проходять службу та працюють у видовому військовому виші й у військових частинах Львівського гарнізону.

Дітлахів розважали клоуни, жонглери, аніматори, танцюристи та представники 58-го будинку офіцерів. Також дітки переглянули святкову театральну постановку на новорічну тематику, участь у якій взяли курсанти Академії.

Отримавши заслужені солодкі подарунки від святого Миколая, усі гості свята мали можливість долучитись до оглядової екскурсії військовим навчальним закладом.

Фото: Академія сухопутних військ