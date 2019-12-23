ОСТАННІ НОВИНИ

Святий Миколай прийшов до дітей військовослужбовців Академії сухопутних військ

Ольга Денисяка

|

Цими вихідними у Національній академії сухопутних військ відбулось свято з Миколаєм. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії сухопутних військ.

 

У Центрі культури та дозвілля видового військового вишу зібрались сотні дітлахів та їхніх батьків, які проходять службу та працюють у видовому військовому виші й у військових частинах Львівського гарнізону.

Дітлахів розважали клоуни, жонглери, аніматори, танцюристи та представники 58-го будинку офіцерів. Також дітки переглянули святкову театральну постановку на новорічну тематику, участь у якій взяли курсанти Академії.

Отримавши заслужені солодкі подарунки від святого Миколая, усі гості свята мали можливість долучитись до оглядової екскурсії військовим навчальним закладом.

Фото: Академія сухопутних військ

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові
Вероніка РОЙ
«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові

Одним з найскладніших, але найвидовщних видів спорту є фігурне катання. Ще донедавна у Львові про нього практично не гов...

Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат
Ольга ФУЧИК
Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат

Багато хто з львів’ян вже почав готуватися до Нового року та Різдва:  купує ялинкові прикраси, шукає цікаві рецепти, зап...

Святий Миколай мандрує Україною разом з «АТБ» та виконує побажання малечі
Анастасія ПИЖ
Святий Миколай мандрує Україною разом з «АТБ» та виконує побажання малечі

19 грудня в Україні, мабуть, найбільш улюблене свято дітлахів – день Святого Миколая. У центрі столиці на Софійській пло...

Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята
Соломія ГОЛОВІНА
Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята

Львів вже оповитий магією різдвяно-новорічних свят, казкова атмосфера створює піднесений настрій. Щороку для мешканців т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...