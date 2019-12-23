Шевченківський Гай запрошує львів’ян та гостей міста разом святкувати Різдво

Головною подією зимових свят у Львові вже традиційно є Різдво в Гаю, що відбуватиметься 7-8 січня у Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

«Різдво в Гаю» – місце зустрічі львівських родин, друзів та гостей міста. Традиційно відкриють свої двері садиби гаю, де відбудуться майстер-класи, гості спільно колядуватимуть від хати до хати, що створить особливу родинну атмосферу.

«Протягом двох святкових днів ми будемо проводити майстер-класи зі створення різдвяних дідухів, ляльок-мотанок, з виготовлення свічок, та розповідати про давні звичаї святкування Різдва та приготування традиційних різдвяних страв», – зазначають організатори.

На головній сцені Свята виступатимуть автентичні гурти, відбудуться народні забави. Також будуть проведені традиційні конкурси на Найкращий вертеп, Найкращу господиню, Наймилішого ангела та Найкапоснішого чортика. Ну і звичайно не обійдеться без різдвяного ярмарку, який щедро частуватиме численними різдвяними стравами.

Традиційно половину коштів від продажу квитків буде скеровано на реставрацію садиб музею.

Квитки за посиланням.