Львів’ян запрошують на святкування «Римського Різдва»

У вівторок, 24 грудня, о 21:00 год. римо-католицька парафія св. Йоана Павла ІІ запрошує львів’ян на відкрите святкування Різдва за григоріанським календарем у приміщенні Українського католицького університету, що на вул. Хуторівка, 35-А. Про це повідомляє «Духовна велич Львова».

Захід під назвою «Римське Різдво», відбувається вже дев’ятий раз поспіль. Цьогорічна назва «Святкуймо двічі. Частина 1: Католицьке Різдво» вказує на факт, що у Львові традиційно святкують Різдво за двома календарями.

Традиційна Різдвяна урочиста Меса – «Пастирка» – розпочнеться опівночі. Після Служби спеціальними автобусами буде можливість повернутись додому.

Парафія св. Йоана Павла ІІ має каплицю на вул. Стрийській, 6 (Сокільники, перша зупинка за автовокзалом у напрямку «Ашану»), але Святвечір і Пастирку проводить традиційно в УКУ з причини великої кількості людей, які святкують «Римське Різдво» разом з нами. В каплиці ж відбудуться служби 25 грудня о 9 год., 10:30 год., 12 год. і 18:30 год.