ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян запрошують на святкування «Римського Різдва»

Вероніка Рой

|

У вівторок, 24 грудня, о 21:00 год. римо-католицька парафія св. Йоана Павла ІІ запрошує львів’ян на відкрите святкування Різдва за григоріанським календарем у приміщенні Українського католицького університету, що на вул. Хуторівка, 35-А. Про це повідомляє «Духовна велич Львова».

 

Захід під назвою «Римське Різдво», відбувається вже дев’ятий раз поспіль. Цьогорічна назва «Святкуймо двічі. Частина 1: Католицьке Різдво» вказує на факт, що у Львові традиційно святкують Різдво за двома календарями.

Традиційна Різдвяна урочиста Меса – «Пастирка» – розпочнеться опівночі. Після Служби спеціальними автобусами буде можливість повернутись додому.

Парафія св. Йоана Павла ІІ має каплицю на вул. Стрийській, 6 (Сокільники, перша зупинка за автовокзалом у напрямку «Ашану»), але Святвечір і Пастирку проводить традиційно в УКУ з причини великої кількості людей, які святкують «Римське Різдво» разом з нами. В каплиці ж відбудуться служби 25 грудня о 9 год., 10:30 год., 12 год. і 18:30 год.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові
Вероніка РОЙ
«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові

Одним з найскладніших, але найвидовщних видів спорту є фігурне катання. Ще донедавна у Львові про нього практично не гов...

Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат
Ольга ФУЧИК
Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат

Багато хто з львів’ян вже почав готуватися до Нового року та Різдва:  купує ялинкові прикраси, шукає цікаві рецепти, зап...

Святий Миколай мандрує Україною разом з «АТБ» та виконує побажання малечі
Анастасія ПИЖ
Святий Миколай мандрує Україною разом з «АТБ» та виконує побажання малечі

19 грудня в Україні, мабуть, найбільш улюблене свято дітлахів – день Святого Миколая. У центрі столиці на Софійській пло...

Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята
Соломія ГОЛОВІНА
Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята

Львів вже оповитий магією різдвяно-новорічних свят, казкова атмосфера створює піднесений настрій. Щороку для мешканців т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...