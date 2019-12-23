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«На Різдво зірка палає». Попович знову запрошує львів’ян на концерти

Омелян Шевчук

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Народний артист України Іван Попович зі святковою програмою «Щасливого Різдва, Щасливого Нового року» дасть відразу два концерти в Культурно-мистецькому центрі імені Олександра Довженка. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Глядачі зможуть почути і насолодитися прем’єрами нових пісень, колядками та відомими хітами.

«Проникливий голос, потужна енергетика та любов до рідної землі – все це поєднав у своїй творчості Іван Попович. В його піснях зібрана вся краса Карпат, а мелодійні композиції ніколи не залишають байдужими слухачів», – йдеться у повідомленні.

Спеціальний гість концерту гуморист Ігор Чепіль.

Пісні з репертуару Івана Поповича належать до Золотого фонду української естради. Мабуть, нема таких, які ніколи не чули “Золото Карпат”, “Василина”, “Розлук не буде”, “Щасливого Різдва”, що найкраще висловлюють найтепліші емоційні переживання.

Не змарнуйте нагоди насолодитися доброю українською піснею та колядою! Квитки на львівські концерти Івана Попович, які відбудуться 19-го січня, вже в продажу:

Об 16:00 тут: https://bit.ly/2rFJbCq

Об 19:00 тут: https://bit.ly/2YGu5IZ

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