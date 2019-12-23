На Львівщині у рейсовому автобусі затримали контрабанду нарковмісних таблеток

У пункті пропуску «Рава-Руська» виявили препарати «Акатар» та «Цирус» з вмістом наркотичних речовин. Їх везли рейсовим автобусом «Томашів-Новояворівськ». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

Оперативні співробітники Держприкордонслужби завчасно дізналися про ймовірну спробу контрабанди наркотиків в Україну.

За їхньою інформацією прикордонники Львівського загону ретельно перевірили автобус. 2220 нарковмісних пігулок знайшли в його салоні.

За даним фактом поінформували Службу Безпеки України, співробітники якої вилучили зазначені медичні препарати для проведення експертизи та прийнятті правового рішення.

Фото: ДПСУ