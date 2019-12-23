«Фотографую квіточки»: у Львові затримали закладчика наркотиків

Вчора, 22 грудня, близько одинадцятої вечора на перетині вулиць Луганська-Буйка інспектори роти тактико-оперативного реагування (ТОР) затримали закладчика наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

«Інспектори помітили невідомого, який світив ліхтариком та ховався від автомобілів, що проїжджали повз. Торівці вирішили перевірити чи чоловік бува не потребує допомоги. Коли підходили, то побачили як він закріплює на кущ згорток обмотаний ізоляційною стрічкою», – йдеться в повідомленні.

На запитання інспекторів про те, що робить чоловік, невідомий відповів: «Фотографую квіточки».

Інспектори прийняли рішення провести поверхневу перевірку під час якої у нього виявили пакет із згортками чорного, червоного та зеленого кольорів.

32-річний львів’янин повідомив, що у цих 30 пакунках амфетамін та гашиш. Також, зізнався, що працює закладчиком або ж кладменом. Поліцейські встановили де вже заховані ймовірно наркотичні речовини. На місце події викликали слідчих та експерта.