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Долар та євро продовжує дешевшати в обмінниках Львова

Андрій Котенський

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Національний банк підсилив офіційний курс гривні до долара та євро. Станом на 20 грудня американська втратила 8 копійок і встановлена на позначці 23,29 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро зміцнів на 14 копійок і встановлений на рівні 25.84 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

 

У обмінниках Львова долар та євро також втратили позиції. Так, за американський долар зараз дають в середньому 23.00 грн (-10 коп.), а купують по 23.30 грн (+-0 коп.).Натомість євро в середньому купують по 25.40 (-15 коп), та продають по 26.80 грн (-20 коп.).

Злотий по 5.80 – 5.91 грн відповідно.

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