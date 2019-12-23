Чим цьогоріч здивують «Різдвяні зустрічі» у Львівському музеї історії релігії

Щорічно у Львівському музеї історії релігії напередодні зимових свят створюють виставку із циклу «Різдвяні зустрічі». Цьогоріч свій живопис презентує відомий ужгородський художник Юрій Боднар. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

На розсуд глядачів митець представить полотна на релігійну тематику: «До храму», «Вічне», «Ісус. Я – світло світу», «Різдво» та ін.

Організатори розповідають, що кожна робота Юрія Боднара залита сонячним промінням. На одних воно яскраве, чисте, на інших – немов пробивається крізь численні перешкоди. Світло, яке розливається по поверхні картин художника, має символічне значення – це божественне світло і зустрічається ще у древній іконографії. Воно не має певного джерела, тому всі роботи митця ніби світяться з середини, так звана фотодосія (світло давання).

Перед глядачем відкриється незбагненна глибина погляду Христа, тиха велич закарпатських храмів, інші образи, здатні прокинути людяність, покаяння, умиротворення.

Відкриття виставки 24 грудня о 16 годині у виставковій залі Львівського музею історії релігії, що на площі Музейній, 1.

Довідково:

Юрій Боднар працює у станковому і монументальному живописі, проявив себе в пейзажному і портретному жанрах, сюжетно-тематичній композиції. Твори виконує переважно темперою й олійними фарбами.

З 1989 року постійний учасник місцевих, регіональних, республіканських, всеукраїнських виставок, міжнародних експозицій і пленерів, симпозіумів і фестивалів (Польща, Словаччина, Хорватія). Митець нагороджений Першою премією «Matica Slovenska» на IV Бієнале Іконопису та Сакрального мистецтва Карпатського Єврорегіону (2011).

Роботи Юрія Боднара поповнили постійно діючі експозиції Тернопільського обласного краєзнавчого музею, національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця», фонди Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая (Ужгород). Його полотна знаходяться в приватних збірках багатьох країн світу: Франції, США, Ізраїлі, Німеччині, Тунісі, Італії, Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії.