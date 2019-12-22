У МЗС назвали переваги поїздок в Росію за закордонними паспортами

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко прокоментував зміни в порядку виїзду українців до РФ, за якими виїзд буде можливий лише за закордонним паспортом, передає УНІАН.

За його словами, нововведення зменшить черги, прискорить контроль та зробить подорожі надійнішими.

«Виїзд за закордонним паспортом дає можливість не допустити втечі від відповідальності до РФ боржників по аліментах та осіб, які порушили український закон. Відтепер прикордонники швидше і без перешкод отримають повну картину про те, хто залишає нашу державу і з чим», – зазначив він у Twitter.

За словами Пристайка, поїздки виключно за закордонним паспортом до РФ дають додаткові гарантії.

«Втрата старої аналогової «книжечки» – це 9 кіл пекла бюрократії для повернення в Україну. Цифрова база даних з біометричними паспортами – це швидкий та дієвий інструмент допомоги від наших консулів», – наголосив міністр.

Нагадаємо, з 1 березня 2020 року перетин кордону з Росією здійснюватиметься через закордонний паспорт.