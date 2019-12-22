У Львові 100 успішних педагогів отримають по 25 тисяч гривень. Перелік

100 вчителів Львова отримають по 25 тисяч гривень від міста у рамках реалізації Програми «Успішний педагог». Відповідне розпорядження 20 грудня підписав міський голова Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

«Відзначити грошовою винагородою переможців закладів освіти м. Львова у рамках реалізації Програми «Успішний педагог» на 2019 рік. Відділам освіти Галицького та Франківського районів, Шевченківського та Залізничного районів, Сихівського та Личаківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики провести нарахування та виплату грошової винагороди у розмірі 25 тисяч гривень», – йдеться у документі.

Згідно із розпорядженням, грошові винагороди отримають: 55 педагогів закладів загальної середньої освіти, 35 працівників дошкільної освіти та 10 керівників закладів позашкільної освіти.

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