У Червонограді 22-річний хлопець на «БМВ» збив пішохода

Вчора, 21 грудня, у Червонограді на вул. Львівській «БМВ» збило пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «БМВ», 22-річний мешканець міста Соснівка, скоїв наїзд на пішохода, 31-річногожителя Жовкви, котрий переходив проїзну частину. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню.

Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.