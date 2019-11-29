Нотаріусам можуть дозволити реєструвати шлюби

Міністерство юстицій України планує надати право нотаріусам реєструвати шлюби і розлучення. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська під час презентації «To do list», передає пресслужба Кабміну.

Наразі Мін’юст працює із Верховною Радою, аби розширити перелік функцій, які виконують нотаріуси. Наприклад, нотаріуси вже найближчим часом отримають право реєструвати шлюби і розлучення.

Так само, як і в сфері держреєстрації, у сфері нотаріату на часі впровадження сучасних технологій: Е-нотаріату, електронного документообігу, засвідчення web-сторінок.