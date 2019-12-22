ОСТАННІ НОВИНИ

Гончарук заявив, що цієї зими ціна на газ в платіжках не зросте

Вероніка Рой

|

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що протягом цієї зими ціна на газ для українців не зросте. Про це він сказав у відеоблозі за підсумками тижня.

 

«Урядова делегація успішно завершила переговори про підписання ного контракту про транзит російського газу до ЄС. Тож матимемо контракт на 5  років з достатніми обсягами, щоб Україна та Європа почувалися безпечно плані енергетики», – сказав Гончарук.

Також він зазначив, що тариф за прокачку російського газу буде встановлюватися не на двосторонніх переговорах, а за європейськими правилами.

«Це означає, що незалежний регулятор порахує, скільки потрібно заплатити українському оператору для того, щоб надати таку послугу», – пояснив прем’єр-міністр.

Та додав: «Що це означає для українського бізнесу і українців?Це означає, що цієї зими ціна на газ зростати не буде. Це дає нам можливість знизити цифру у платіжці за комунальні послуги та за опалення».

Нагадаємо, новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України укладуть строком на 5 років. Документ хочуть планують підписати протягом тижня.

Зазначимо, 20 грудня у Мінську представники Європейської комісії, України та Російської Федерації досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові
Вероніка РОЙ
«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові

Одним з найскладніших, але найвидовщних видів спорту є фігурне катання. Ще донедавна у Львові про нього практично не гов...

Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат
Ольга ФУЧИК
Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат

Багато хто з львів’ян вже почав готуватися до Нового року та Різдва:  купує ялинкові прикраси, шукає цікаві рецепти, зап...

Святий Миколай мандрує Україною разом з «АТБ» та виконує побажання малечі
Анастасія ПИЖ
Святий Миколай мандрує Україною разом з «АТБ» та виконує побажання малечі

19 грудня в Україні, мабуть, найбільш улюблене свято дітлахів – день Святого Миколая. У центрі столиці на Софійській пло...

Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята
Соломія ГОЛОВІНА
Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята

Львів вже оповитий магією різдвяно-новорічних свят, казкова атмосфера створює піднесений настрій. Щороку для мешканців т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...