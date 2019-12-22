Гончарук заявив, що цієї зими ціна на газ в платіжках не зросте

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що протягом цієї зими ціна на газ для українців не зросте. Про це він сказав у відеоблозі за підсумками тижня.

«Урядова делегація успішно завершила переговори про підписання ного контракту про транзит російського газу до ЄС. Тож матимемо контракт на 5 років з достатніми обсягами, щоб Україна та Європа почувалися безпечно плані енергетики», – сказав Гончарук.

Також він зазначив, що тариф за прокачку російського газу буде встановлюватися не на двосторонніх переговорах, а за європейськими правилами.

«Це означає, що незалежний регулятор порахує, скільки потрібно заплатити українському оператору для того, щоб надати таку послугу», – пояснив прем’єр-міністр.

Та додав: «Що це означає для українського бізнесу і українців?Це означає, що цієї зими ціна на газ зростати не буде. Це дає нам можливість знизити цифру у платіжці за комунальні послуги та за опалення».

Нагадаємо, новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України укладуть строком на 5 років. Документ хочуть планують підписати протягом тижня.

Зазначимо, 20 грудня у Мінську представники Європейської комісії, України та Російської Федерації досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.