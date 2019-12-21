Україна підпише транзитний контракт з РФ на п’ять років

Новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України укладуть строком на 5 років, після 2024 року його можуть продовжити. Про це на брифінгу повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, передає Укрінформ.

«Транзит на 5 років з можливістю пролонгації на тих умовах, які передбачені на перші 5 років, ще на наступні 10 років. (Передбачаються – ред.) обсяги, які надалі можуть бути переглянуті, або просто продовжені на наступні 10 років. Тобто обсяги, які зафіксовані, мінімально гарантовані для транзиту: 65 млрд кубометрів на перший рік, 40 – наступні чотири роки», – сказав Оржель.

Як пише «РБК Україна», українські компанії «Оператор ГТС» і «Нафтогаз» підпишуть контракти про транзит газу з «Газпромом» протягом тижня. Про це на брифінгу в Офісі президента сказав в

Виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко під час брифінгу зазначив, що на політичному рівні було досягнуто пакетної угоди, яку тепер будуть реалізовувати компанії. За його, словами, всі угоди повинні бути підписані до 29 грудня, щоб з 1 січня транзит газу був продовжений.

Зокрема, буде підписано угоду з «Газпромом» щодо виплати до кінця року «Нафтогазу» майже 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Також буде підписано угоду про врегулювання поточних спорів з «Газпромом» (відкликання претензій на 12 млрд доларів, – ред.).

«В пакеті з продовженням транзиту варіант, який передбачається, це повне врегулювання всіх вимог з усіх боків. Це означає, що не залишиться ніяких відкритих позовних вимог з жодного боку після того, як це пакетне рішення буде впроваджене», – сказав він.

Крім того Вітренко додав: «це буде навіть не одна, а декілька угод, які забезпечать продовження транзиту».

Нагадаємо, 20 грудня у Мінську представники Європейської комісії, України та Російської Федерації досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.