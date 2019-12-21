«Нафтогаз» відкличе позов до «Газпрому» на 12 мільярдів доларів

Нафтогаз відкличе позов до Газпрому на 12,25 мільярда доларів. Такої домовленості досягли під час тристоронніх переговорів щодо транзиту газу. Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, передає Громадське.

«Важливий момент: ми врегульовуємо питання майбутніх арбітражів. Це потенційна можливість виграшу. Проте вже в нас є візія щодо того, які є домовленості щодо транзиту. Тому в цьому випадку пакетне рішення передбачає перегляд позицій щодо майбутніх арбітражів. Рішення про 3 млрд чітко визначено, а рішення про інші (арбітражі — ред.) будуть безпосередньо в рамках пакету відкликані», — сказав він під час брифінгу.

Зазначимо, що під час переговорів про продовження транзиту газу через Україну російська сторона вимагала, щоб Україна повністю відмовилася від своїх вимог до Газпрому як в межах виграних арбітражів Нафтогазу проти Газпрому, так і від штрафу Антимонопольного комітету. Також Росія вимагала, щоб Нафтогаз відкликав новий позов до Стокгольмського арбітражу на 12,25 мільярда доларів.

Нафтогаз подав цей позов у відповідь на позов Газпрому. Українська компанія не приховувала, що нові позивні вимоги планувала використовувати на переговорах про транзит газу з Росією у якості інструмента тиску для того, аби примусити продовжити транзит газу.

Нагадаємо, 20 грудня у Мінську представники Європейської комісії, України та Російської Федерації досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.