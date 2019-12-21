У селі на Сколівщині не розминулись дві вантажівки: один з водіїв загинув

Вчора, 20 грудня, близько 19.20 на автодорозі Київ-Чоп в одному з сіл Сколівського району зіткнулись дві вантажівки. В результаті ДТП один з водіїв помер. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись дві вантажівки «Рено», обидві з напівпричепами. Однією з них керував 50-річний мешканець Житомирської області, іншою – 27-річний мешканець Закарпаття, котрий від отриманих травм помер на місці події.

Поліцейські розслідують обставини ДТП. Відкрито кримінальне провадження – порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Фото: Ігоря Зінкевича