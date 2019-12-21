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Тренери спортивних шкіл Львова зможуть отримувати до 17 тисяч гривень зарплати

Вероніка Рой

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До 17 тисяч гривень заробітної плати отримуватимуть тренери дитячо-юнацьких спортивних шкіл Львова. Про це під час нагородження переможців програми «Дитячий тренер» керівник управління молоді та спорту Львівської міської ради сказав Антон Нікулін, передає пресслужба ЛМР.

 

«Зарплатня цілком залежатиме від вашої роботи. Ви зможете отримувати до 17 тисяч гривень, якщо показуєте добрі результати. Тому, працюйте, і я впевнений, що в нас разом усе вийде», — розповів Нікулін.

Він також зазначив, що з нового року спортсмени й тренери, які перемогли на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, отримуватимуть премії протягом тижня після повернення з чемпіонату, а не на наступний рік, як це було раніше.

«Наступного року ми переробляємо деякі програми. Ця залишається такою, як є. Але натомість робимо іще одну. Ми тепер не будемо нагороджувати спортсменів і тренерів у 2020 році за результатами 2019 року. Хочемо, щоб спортсмен, котрий приїздить зі змагань, міг протягом тижня отримати кошти — свою премію за успішний виступ на чемпіонаті. Не через рік, коли він вже й забув про свій успіх, забув, що переміг і вже зовсім не ті емоції має під час вручення премії. Але в тій ухвалі ми пропишемо одну річ. Спортсмен і тренер отримуватимуть однакові суми», — сказав Нікулін.

Нагадаємо, що 20 грудня у Палаці Потоцьких відбулося урочисте вручення грошових винагород найкращим спортивним тренерам Львова. За результатами програми «Дитячий тренер» на 2019 рік, винагороди по 25 тисяч гривень отримали 100 наставників.

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