У Львові найкращі дитячі тренери отримали по 25 тисяч гривень

Сьогодні, 20 грудня, найталановитіших дитячих тренерів міста відзначили преміями за програмою «Дитячий тренер» на 2019 рік. Грошові винагороди отримали 100 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Серед переможців конкурсу представлені фахівці в 45 видах спорту:

стрільба з лука, художня гімнастика, спортивна гімнастика (по 4 тренери);

спортивна акробатика, гірськолижний спорт, кіокушинкай карате, фехтування, карате, айкідо йосінкан, самбо, бокс, дзюдо, шахи, регбі, санний спорт, легка атлетика, велоспорт, вільна боротьба, веслування на байдарках і каное, водне поло (по 3 тренери);

баскетбол, волейбол, гандбол, інваспорт, танцювальний спорт, плавання, важка атлетика, стрибки у воду, кульова стрільба, теніс, футбол, футзал (по 2 тренери);

бадмінтон, джиу-джитсу, таїландський бокс, пауерліфтинг, сноубординг, армспорт, спортивний туризм, стрибки на батуті, сучасне п’ятиборство, теніс настільний, триатлон, хортинг, черлідинг (по 1 тренеру).

Програма «Дитячий тренер» працює у Львові вже 5 років. У процесі відбору конкурсна комісія керувалася такими критеріями:

вища профільна освіта тренера за спеціалізацією фізична культура і спорт; наявність рекомендації профільної федерації; кількість дітей та секцій, із якими працює тренер; участь і перемога вихованців тренера у змаганнях різного рівня.

Нагадаємо, «Дитячий тренер» — це програма підтримки тренерів, які працюють з дітьми на території м. Львова. Програма була розроблена управлінням молоді та спорту спільно з лідерами спортивного середовища, керівниками фізкультурно-спортивних товариств Львівським державним університетом фізичної культури та постійною депутатською комісією культури, молодіжної політики та спорту. Відповідно до програми та за рішенням конкурсної комісії ста кращим тренерам м. Львова, які працюють з дітьми та молоддю до 18 років, виплачується одноразова грошова винагорода у розмірі 25 тис. грн. кожному.