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На площі Ринок почали встановлювати різдвяну шопку

Вероніка Рой

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Сьогодні, 21 грудня, на площі Ринок перед входом в міську раду почали монтувати авторську інтерактивну різдвяну шопку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Сценка шопки складається із п’яти двометрових фігур, вирізьблених із тополі, які розмальовували діти зі Львова.

Як розповіла артдиректорка компанії «Львівські ярмарки» Ольга Гренюх, інсталяція з фігурами біблійних персонажів, де зображена сцена народження Ісуса Христа, — одна із найпопулярніших різдвяних традицій у Європі. Авторську інтерактивну шопку, яку зробив торік скульптор Антон Лубій, у Львові встановлять навпроти Ратуші. Усі охочі зможуть зайти всередину, роздивитись чи зробити фото.

Шопку відкриють 24 грудня о 18 год. Вона буде знаходитись на площі Ринок до свята Водохреща. До урочистого відкриття долучаться також львівський муніципальний хор «Гомін» та театр «Слово і голос».

Додамо, що встановлення різдвяної шопки у Львові — це вже традиція: її встановлюють вже багато років

Нагадаємо, Львівський портал підготував ТОП-подій, які  варто відвідати у період новорічно-різдвяних свят у Львові. Детальніше читайте у матеріалі: «Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята».

Фото: ЛМР

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