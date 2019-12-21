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Львівській патрульні розшукали водія, який врізався в припаркований автомобіль та втік

Вероніка Рой

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У Львові патрульні розшукали водія Volkswagen Transporter, котрий врізався у припарковану автівку, а потім втік. Після скоєної ДТП чоловік випив спиртне. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

Патрульні зазначають, що водій автомобіля Volkswagen Transporter вдарив припаркований Ford C Max Trend на вулиці Петлюри і втік. Патрульні виявили автомобіль, водій якого вчинив ДТП, неподалік. Пошкодження транспортного засобу були характерні для згаданої аварії.

«У 32-річного водія патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння і прилад Drager це підтвердив – результат 1,63 проміле. Він запевнив, що випив після аварії. Дуже часто водії-винуватці сподіваються уникнути відповідальності за нетверезе керування і втікають, а потім кажуть, що хильнули оковитої після скоєного, однак, лише посилюють відповідальність. У цього водія ще й не було усіх необхідних документів для керування транспортним засобом», – розповідають копи.

У підсумку чоловік отримав постанову за відсутність документів та протоколи: за скоєну ДТП, за втечу з місця аварії та за споживання алкоголю після аварії, до перевірки на стан сп’яніння (за рішенням суду штраф 20 400 гривень та позбавлення прав на 3 роки).

Загалом цієї ночі патрульні скали 8 протоколів на водіїв, які керували напідпитку.

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