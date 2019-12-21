Експерт назвав продукти, які допоможуть у боротьбі зі стресом

Зниження стресу має важливе значення для підтримки здоров’я і сприяє довголіттю, а кращі помічники в цьому – темний шоколад, авокадо і жирна риба. На ці продукти вказав Девід Форман, засновник освітнього сервісу харчових добавок Herbal Pharmacist, передає Ukrhealth.

На заході, що проходить в Женеві, присвяченому нутрицевтиці, Девід Форман розповів про те, що схильність до стресів збільшує ризик несприятливих станів здоров’я, від небажаного збільшення ваги до діабету 2 типу. Ключ до управління стресом і контролю настрою таїться в їжі, яку ми їмо щодня, підкреслив експерт.

Форман зазначив, що найкращий спосіб зменшити ознаки стресу є вживання таких продуктів, які живлять наднирковозалозну систему, відповідальну за вироблення гормонів стресу-адреналіну і кортизолу.«Викид певних хімічних речовин може призвести до ряду проблем зі здоров’ям, пов’язаних з різними системами в організмі, включаючи нервову, імунну і дихальну систему. Підвищені рівні кортизолу, основного гормону стресу, протягом тривалих періодів можуть давати несприятливі фізіологічні ефекти: підвищення артеріального тиску, зміна імунних реакцій, зниження статевого потягу», – сказав Девід Форман.

Форман також рекомендував додавати в свій раціон більше продуктів, що допомагають боротися зі шкідливим впливом стресу і містять вітаміни, мінерали та поживні речовини, необхідні для управління стресом. Ось кілька продуктів, які експерт рекомендує повинні додати для цього в раціон:

Темний шоколад. Він багатий антиоксидантами-речовинами, які борються в організмі з вільними радикалами – частинками, пов’язаними з руйнуванням клітин і виникненням раку. Шоколадні антиоксиданти ведуть до зниження кількості гормонів стресу в організмі.

Авокадо. За словами Девіда Формана, корисні жири, такі як омега-3, допомагають справлятися зі стресом. Авокадо – один з найбільш жирних фруктів в світі, що містить велику кількість омега-3 жирних кислот.

Жирна риба. Сьомга, тунець, оселедець, скумбрія також багаті омега-3 жирними кислотами. У Гарвардському блозі про здоров’я кажуть, що омега-3 допомагають послабити депресію: дані речовини активно взаємодіють з молекулами, пов’язаними з настроєм.