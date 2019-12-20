З наступного тижня обіцяють відновити рух транспорту на Курмановича

До 25 грудня завершать усі роботи, які необхідні, щоб відновити рух транспорту на вулиці Курмановича. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«На вулиці Курмановича практично завершені роботи щодо облаштування нижнього шару асфальту. До 25 грудня ми завершимо усі роботи, які необхідні для можливості відновити рух транспорту. Тому прогнозуємо, що з наступного тижня вул. Курмановича буде проїзною для автомобілів», – повідомила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Також вона додала, що цього року на вул. Курмановича постелили лише нижній шар асфальту. Наступного року роботи на цьому об’єкті будуть продовжені. Буде постелено верхній шар асфальту, облаштовано велодоріжки, благоустрій, тощо.

Нагадаємо, що від 15 вересня до 31 грудня 2019 року перекрито для руху транспорту вул. Курмановича, на ділянці від вул. Д. Апостола до вул. Пꞌясецького. Об’їзд дороги відбувається відповідно до тимчасової схеми.

Загалом на капітальний ремонт вул. Курмановича, на ділянці від вул. Д. Апостола до вул. П’ясецького, на цей рік передбачено 18 млн 350 тис грн. Загальна вартість ремонту цієї ділянки, відповідно до укладеного договору з переможцем тендеру, складає 71,5 млн грн.