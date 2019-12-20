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Укрзалізниця призначила на свята додаткові поїзди до Львова

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ПАТ «Укрзалізниця» вже призначила 33 додаткові поїзди на новорічні та різдвяні свята. Чотири графікові поїзди здійснять додаткові рейси, вісім — курсуватимуть за подовженими маршрутами. Усе це дозволить перевезти максимальну кількість пасажирів до найпопулярніших місць відпочинку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Укрзалізниці»

 

Загалом до зимових свят заплановано призначити 35 додаткових поїздів.

Зокрема, призначені наступні додаткові поїзди:

Призначені додаткові рейси для чотирьох поїздів:

Крім цього, на святкові дати продовжено маршрути восьми поїздів:

Квитки на ці поїзди вже можна придбати онлайн та в залізничних касах.

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