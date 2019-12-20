Учениця Монсаррат Кабальє дасть концерт у Львові

У Львівській національній філармонії відбудеться українсько-французький музичний вечір від дуету «EVOCATIONE». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Дует «EVOCATIONE» у складі української співачки Ольги Війтів (учениці Монсеррат Кабальє – ред.), та іспанського піаніста Іларіо Сеґовія народився в середині вересня 2016 року завдяки прагненню його учасників донести до слухача репертуар, який поєднує в собі поезію і музику в інтимній атмосфері, де слово возвеличується завдяки музиці.

Серед виступів дуету – концерти в концертних залах Іспанії, Англії, Італії, України та В’єтнаму.

Дует є лауреатами міжнародних конкурсів. У 2017 р. вибороли І премію і премію глядацьких симпатій на конкурсі камерної музики в місті Альсіра ІІ премію в конкурсі камерної музики «Ciutat де Borriana», у 2018 р. стали фіналістами Міжнародного конкурсу камерної музики «Антон Гарсія Абріль». Нещодавно вони здобули приз глядацьких симпатій на конкурсі молодих талантів міжнародного фестивалю «Residències de Música de Cambra» у Валенсії, а також 1-шу премію, особливу премію за найкращий дует та премію за найкращого піаніста у 16-му Міжнародному Конкурсі Камерного Співу «Seghizzi» в Італії (Горіція).

Програма:

Перша частина

Арія з дзвіночками з опери «Лакме» (L’Air des clochettes) / Лео Деліб, 1883

Говори, говори / В. Косенко (сл. В. Лихачов), 1929-36

Вітер Легковійний, В. Косенко (сл. К. Бальмонт) 1929-36

Маєва нічка / В. Косенко (сл. Я. Ярославенко) 1929-36

Полонез Філіни з опери «Міньйон» / Амбруаз Тома, 1866

Соловїний романс / А. Кос-Анатольський, 1954

Вечірня пісня / К. Стеценко (В. Самійленко), 1920

Villanelle / Ева дель Аква, 1893

Друга частина

Соната для скрипки і фортепіано ля мажор / С. Франк, 1886

Друга українська рапсодія. Думка-шумка / М. Лисенко, 1877

Концерт відбудеться у п’ятницю, об 19.00

Квитки тут: Gastroli