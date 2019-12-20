У неділю – День святої Анни. Розклад святкових богослужінь у храмах Львова

У неділю, 22 грудня, християни східного обряду святкують Зачаття Пресвятої Богородиці святою Анною. Чотири храми Львова відзначатимуть цей празник. Про це інформує «Духовна велич Львова».

«У Євангелії на цей день не описано подій свята, однак слова, сказані там, відкривають нам духовну сторону зачаття Богородиці. Адже саме воно стало першим променем надії – початком приготування до приходу Месії», – йдеться у повідомленні.

Розклад богослужінь у храмах Львова:

Храм Святої Анни, УГКЦ (вул. Городоцька, 32)

12.00 год. – Святкова Божественна Літургія.

Храм Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, УГКЦ (вул. Івана Франка, 56).

12.30 год. – святкова Божественна Літургія. Богослужіння очолить Єпископ-помічник Сокальсько-Жовківської єпархії УГКЦ Петро (Лоза)

Храм Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, УГКЦ (Білогорща)

12.00 год. – святкова Божественна Літургія.

Храм Пресвятої Богородиці Володарки України, УГКЦ (вул. Новознесенська, 34).

12:00 – Святкова Божественна Літургія. Після Богослужіння буде освячення спортивного майданчика, біля храму.