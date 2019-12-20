ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові ще 73 бійці АТО отримають по сто тисяч гривень. Список

Наталя Дуляба

|

Сьогодні, 20 грудня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік бійців АТО, які отримають по 100 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

По 100 тисяч гривень найближчим часом отримають ще 73 військових зі Львова. Для цього з бюджету міста виділять 7,3 мільйона гривень.

Львівський портал подає перелік учасників АТО, які отримають матеріальну допомогу:

Додамо, що програму фінансової підтримки учасників АТО, які є мешканцями Львова, мерія прийняла у 2015 році. По 100 тисяч гривень бійці отримуватимуть включно до 2022 року. Загалом на такі виплати у бюджеті міста передбачили 610 мільйонів гривень.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові
Вероніка РОЙ
«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові

Одним з найскладніших, але найвидовщних видів спорту є фігурне катання. Ще донедавна у Львові про нього практично не гов...

Святий Миколай мандрує Україною разом з «АТБ» та виконує побажання малечі
Анастасія ПИЖ
Святий Миколай мандрує Україною разом з «АТБ» та виконує побажання малечі

19 грудня в Україні, мабуть, найбільш улюблене свято дітлахів – день Святого Миколая. У центрі столиці на Софійській пло...

Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята
Соломія ГОЛОВІНА
Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята

Львів вже оповитий магією різдвяно-новорічних свят, казкова атмосфера створює піднесений настрій. Щороку для мешканців т...

Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя
Ольга ФУЧИК
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя

Диджиталізація дозволить економити свій час майже чотирьом мільйонам постійних клієнтів 1044 супермаркетів «АТБ» у 24 об...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...