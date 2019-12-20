У Львові найближчі два тижні ЦНАПи працюватимуть за зміненим графіком

У найближчі два тижні будуть зміни у графіку роботи Центрів надання адміністративних послуг Львова. В деякі дні ЦНАП працюватимуть за скороченим графіком, а також буде кілька вихідних днів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Повний графік роботи ЦНАП м Львова на найближчий час:

24.12.2019 (вівторок) – 9.00 – 17.00

25.12.2019 (середа) – вихідний

26.12.2019 (четвер) – 9.00 – 20.00

27.12.2019 (п’ятниця) – 9.00 – 17.00

28.12.2019 (субота) – 9.00 – 16.00

30.12.2019 (понеділок) – вихідний

31.12.2019 (вівторок) – вихідний

01.01.2020 (середа) – вихідний

02.01.2020 (четвер) – 9.00 – 20.00

03.01.2020 (п’ятниця) – 9.00 –17.00

04.01.2020 (субота) – 9.00 – 16.00

05.01.2020 (неділя) – вихідний

06.01.2020 (понеділок) – вихідний

07.01.2020 (вівторок) – вихідний