У Львові найближчі два тижні ЦНАПи працюватимуть за зміненим графіком

У найближчі два тижні будуть зміни у графіку роботи Центрів надання адміністративних послуг Львова. В деякі дні ЦНАП працюватимуть за скороченим графіком, а також буде кілька вихідних днів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Повний графік роботи ЦНАП м Львова на найближчий час:
24.12.2019 (вівторок) – 9.00 – 17.00
25.12.2019 (середа) – вихідний
26.12.2019 (четвер) – 9.00 – 20.00
27.12.2019 (п’ятниця) – 9.00 – 17.00
28.12.2019 (субота) – 9.00 – 16.00
30.12.2019 (понеділок) – вихідний
31.12.2019 (вівторок) – вихідний
01.01.2020 (середа) – вихідний
02.01.2020 (четвер) – 9.00 – 20.00
03.01.2020 (п’ятниця) – 9.00 –17.00
04.01.2020 (субота) – 9.00 – 16.00
05.01.2020 (неділя) – вихідний
06.01.2020 (понеділок) – вихідний
07.01.2020 (вівторок) – вихідний
Ольга Денисяка