Прикордонники завадили матері вивозу дитині за кордон

Прикордонники завадили матері незаконному вивозу дитини за кордон. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському прикордонному загоні.

За даними відомства, під час виїзду за кордон у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Грушів» 41-річна громадянка України зі своєю неповнолітньою донькою надала на паспортний контроль нотаріально завірену заяву батька дитини про дозвіл на вивезення її за кордон. У ході перевірки прикордонники встановили, що батько на момент видачі заяви перебував за межами України. Відповідно, він не міг підписати наданий прикордонникам документ.

Через кордон матір з донькою не пропустили та передали співробітникам поліції.

З початку року на ділянці Львівського прикордонного загону правоохоронці не пропустили через державний кордон близько 500 дітей. Причинами не пропусків були відсутність дозволів на вивіз дітей від одного з подружжя або пред’явлення підроблених документів.

Державна прикордонна служба України звертається з проханням до усіх громадян, які найближчим часом збираються перетинати кордон, в тому числі з неповнолітніми дітьми, відповідально ставитись до оформлення своїх документів та документів на дітей.