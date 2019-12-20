Під колесами авто загинув львів’яни. Винуватець утік

Поліція просить зголоситися очевидців смертельного ДТП на трасі «Львів–Івано-Франківськ–Рогатин» в результаті якої загинув 50-річний львів’янин. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, ДТП сталась 19 грудня близько 1.35 год. неподалік села Гринів Пустомитівського району.

Попередньо встановлено, що невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода – 50-річного львів’янина, після чого втік з місця ДТП. Внаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

Відкрито кримінальне провадження. Утікачу загрожує до п’яти років тюрми.

Усіх, хто був очевидцем скоєння цієї ДТП або володіє інформацією, що допоможе встановити особу водія-втікача, просимо зголоситись на оперативну лінію «102».