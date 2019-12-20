На вулиці Хімічній збудують 5-поверховий офісний центр

Виконавчий комітет міськради Львова погодив знесення двоповерхового будинку на вул. Хімічній, 4 та будівництво на його місці офісного центру на 5 поверхів. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 20 грудня, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, ТзОВ «Пента Л» отримало містобудівні умови та обмеження на будівництво офісного центру із трансформаторною підстанцією на вул. Хімічній, 4. Водночас підприємству дозволили знести існуючі за цією адресою будівлі і споруди.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Офісний центр зводитимуть на земельній ділянці площею 0,3 га, цільове призначення якої – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури. Також ділянка належить до зони Г-2 – торгово-ділових зон місцевого значення відповідно до затвердженого детального плану території.

Зазначимо, що ця територія розташована в історичному ареалі Львова та входить у буферну зону ЮНЕСКО.

Своїм рішенням виконавчий комітет дозволив забудувати земельну ділянку на 53% та встановив, що висота будівлі не повинна перевищувати 20,8 м; 26 м.

Під час засідання виконавчого комітету архітектор проєкту розповів, що майбутній офіс матиме 5 поверхів, у ньому працюватимуть близько 350 людей. Також біля будівлі облаштують парковку на 60 місць.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Пента Л» займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. 90% фірми належить будівельній компанії Avalon Inc.

ТзОВ «Пента Л» існує з 2012 року, розмір його статутного капіталу становить трохи більше 416 тисяч гривень.