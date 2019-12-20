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Львівські «Кажани» пройшли у 1/8 Кубку Європейської конфедерації волейболу

Ольга Денисяка

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Вчора, 19 грудня, в грецьких Салоніках відбувся матч-відповідь 1/16 Кубку Європейської конфедерації волейболу (ЄКВ) між ВК «Барком-Кажани» та ВК «ПАОК» ( Греція). За підсумками гри львівська команда обіграла суперника. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львіської ОДА.

 

Відтак, ВК «Барком-Кажани» потрапляє до 1/8 Кубку ЄКВ. Наступний матч Європейської конфедерації волейболу львівські «Барком-Кажани» гратимуть наприкінці січня проти «Альпену» (Hypo Tirol AlpenVolleys HACHING) з Австрії.

Нагадаємо, 11 грудня у Львові відбувся домашній матч між ВК «Барком-Кажани» та ВК “ПАОК”. Тоді греки обіграли «кажанів» із рахунком 1:3. Попри не зовсім оптимістичні прогнози, «кажани» змогли зробити майже неможливе: вибороти перемогу в «ПАОКу» у нього ж вдома.

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