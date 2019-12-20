Як правильно вибрати ікру

Ікра риб – смачний, цінний і корисний продукт. Вона багата на поліненасичені жирні кислоти, які здатні активізувати мозковий кровообіг і регулювати вміст серотоніну – так званого «гормону щастя». Цей делікатес слід ретельно обирати та остерігатися підробок. Про це Львівському порталу повідомили у Асоціації риболовів України.

Розрізняють три основні види ікри:

Чорна ікра осетрових риб (білуга, осетер, севрюга, стерлядь, шип);

Червона ікра лососевих (кета, горбуша, нерка, чавичі, кижуч, сьомга);

Часткова – рожевого та жовтого кольору (сазан, судак, щука, сом, вобла та ін.), до яких умовно можна також віднести кефалевих, сигових, тріскових, оселедцевих і ін., а також ікру морського їжака.

За словами голови Асоціації рибалок України Олександра Чистякова, ікра різних видів риби фактиччно однакова за своїм складом і корисними властивостями.

У будь-якій ікрі, незалежно від кольору і розміру, міститься однаковий набір корисних для людини речовин. В цьому делікатесі немає жодної «зайвої» калорії, а велика кількість протеїнів легко засвоюються нашим організмом.

Крім того, ікра містить вітаміни A, B, C, D, корисні амінокислоти, мінерали, лецитин і фолієву кислоту. Ікра не містить непотрібних жирів, а її жирні кислоти вкрай корисні для серцево-судинної системи за рахунок поліпшення кровообігу і зниження ризику утворення тромбів. Велика кількість корисних поживних речовин робить ікру цінним делікатесом, тому цей продукт рекомендують людям, які потребують вітамінів, а також годуючим матерям і дітям.

Ціна ікри залежить від рідкості виду риби.

Як розповідає Олександр Чистяков, в ідеалі ікра взагалі не повинна потрапляти до людського столу, адже вона – основа продовження роду риби.

Щороку, щоб зберегти майбутнє потомство риби вводяться нерестові заборони на її вилов. До того ж не варто забувати, що осетрові види риби знаходяться в Червоній Книзі України та їх вилов категорично заборонено. 100% риби осетрових видів виловленої в дикій природі – браконьєрського походження! Для виготовлення «харчової» ікри, яка є на ринку створені рибоводні підприємства. Вони бувають різних типів і видів.

Як правильно вибрати якісну червону ікру, щоб не зіпсувати здоров’я собі і своїм рідним, настрій і святковий стіл неякісним продуктом?

За даними Асоціації риболовів України, близько 60% червоної ікри, яка продається у нас в країні, є контрафактною. Тому до її купівлі потрібно ставитися уважно.

Якщо після того, як ви потрясли банку в ній щось булькає, від такої ікри варто відмовитися. Офіційний виробник наповнює банку з ікрою щільно, без порожнин.

Видобуток червоної ікри лососевих риб відбувається в липні-серпні і тому якщо вказана інша дата виготовлення, то значить, солили вже заморожений продукт або фасували вироблений раніше.

Важливо звернути увагу на маркування на кришці банки, вона повинна бути проштампована зсередини, якщо ж цифри втиснуті всередину, перед вами підробка. Неякісна поліграфія та відсутність на етикетці докладної інформації про продукт говорить про нелегальність виробника.

Намагайтеся купувати ікру в скляній, а не металевій банці. Так ви зможете побачити пропонований товар. До того ж скло – нейтральне і в такій тарі не відбувається процесів окислення. Якщо ікра покрита, наче інієм, це підробка.

Коли ви купуєте ікру на вагу, то в першу чергу необхідно звернути увагу на те, щоб ікринки були розсипчастими. Якщо вони нагадують злиплу грудку, краще від купівлі утриматися.

На вагу ікра продається в банках від 0,5 до 5 кг. Ікра швидкопсувний продукт, термін її зберігання 24 години після відкриття ємності. Тому обов’язково поцікавтеся у продавця документом, коли відкрито банку.

Деякі недобросовісні продавці намагаються «продовжити» термін придатності, додаючи в ікру емульгатори на основі формальдегідів. В такому випадку продукт, який покликаний нести здоров’я, може стати небезпечним.

Так само нерідкі випадки, коли намагаються «освіжити» залежаний товар. Продавці для цього використовують марганцівку, рослинні олії, аскорбінову кислоту, мінеральну воду. Якщо взяти ікринку пальцями, то після маніпуляцій продавця можна відчути, що використовувалась олія, а також з’являється характерний олійний блиск.

Якщо у ікри різкий гіркий смак, то її не варто купувати, бо використовувалися консерванти. Харчова добавка Е-239 – небезпечний для здоров’я токсичний консервант уротропін. При використанні консервантів Е-200 і Е-211 продукт вважається більш безпечним. Концентрація кожного консерванту не повинна перевищувати 0,1%.

Так само деякі «умільці» намагаються продати штучну ікру за ціною справжньої. Як правильно відрізнити підміну?

Штучну ікру виготовляють з желатину або водоростей. Вона пружна, однотонна, в ній відсутнє ядро. Якщо якісна ікра злегка пахне рибою, то підробка має сильний риб’ячий запах. Вона солона і жорстка.

Так само можна перевірити ікру за допомогою окропу. Якщо кинути кілька ікринок в гарячу воду, то штучна ікра розчиниться.

Потрібно не забувати про правила зберігання ікри. Якщо відкрили баночку з ікрою, то термін її придатності не більше 5 днів в холодильнику. Не можна ставити ікру в морозильник, інакше зерна полопаються і перетворяться в пюре.

Варто купувати ікру першого сорту, це гарантія того, що в банці буде ікра одного виду риби. Кількість солі не повинно перевищувати 5-6%.

Чорна ікра осетрових

Велика частина червоної ікри здобута в дикій природі. А ось з чорною ікрою інша ситуація. Осетрові види риби – зникаючі види. Вони знаходяться під охороною різних міжнародних конвенцій і занесені в Червону книгу. У нас в країні промисловий вилов осетрових видів заборонений з 2001 року. Тому їх вирощують на спеціальних рибоводних господарствах.

При покупці зверніть увагу на напис на банці з ікрою. Якщо там вказано «ікра зерниста осетрових риб», знайте, що цілком можливо вам пропонують ікру «різнобій» (різних видів), або гібридів від осетрових порід. Така продукція повинна бути на 20-25% дешевше «чистої» ікри, так як часто при її приготуванні використовуються залишки різних видів риби, які були забраковані.

В Україні вирощують осетрових близько 20 рибоводних підприємств. На експорт постачають ікру всього дві українські компанії – Osetr і Bester. Та й то обсяги експорту не перевищують 200 кг в рік.

На українському прилавку чорна ікра може бути лише від 5-ти таких легальних постачальників:

«Акватір» – аквакультурного підприємство, розташоване в г.Терасполь (Молдова).

«Fozzy Group» – ікра поставляється під торговою маркою «Премія Селект» (із Іспанії).

«Моттра» – виробник з Латвії.

«Caviarnia» – здійснюють поставки ікри з Саудівської Аравії.

«Русский Ікорний Дім» –постачальник легальної осетрової ікри з країни окупанта – Росії.

Більше офіційних легальних постачальників чорної ікри в Україні нас немає.

Як вибрати чорну ікру в магазині?

В основному великі торгові мережі беруть тільки легальну продукцію. Що є гарантією якості. Важливо, що легальність повинна бути дотримана не тільки при видобутку ікри, але і під час її обробки і перевезенні (дуже важливо санітарія і дотримання необхідних температурних режимів).

Легальна чорна ікра в пластикових банках, а так само на вагу не продається. Спробувати її неможливо, кожна банку закрита під вакуумом.

Чорна ікра може бути трьох видів:

Ікра зерниста (без консерванту = сіль + ікра). Даний вид ікри є найдорожчим. Термін її придатності не може перевищувати 2,5 місяця;

Ікра зерниста (з консервантом). Вона має ніжне зерно і яскраво виражений смак, проте потрібно уважно читати, який консервант був використаний при її приготуванні;

Ікра зерниста пастеризована. Відмінністю даної ікри є трохи більш щільна оболонка зерна (ікра, як і будь-який білок має властивість згортатися при нагріванні).

В Україну імпортується ікра з використанням двох консервантів: Лів-1 і Бура (Е-285, борна сіль).

Бура – популярний в 20-му столітті консервант для чорної ікри. З початку 90-х років заборонений в США, Японії, Європі. В Україні даний консервант ще дозволений.

ЛІВ-1 – до складу входять харчові компоненти, широко застосовуються в рибній промисловості Європи, Канади, США та Японії: кухонна сіль, сорбінова кислота, аскорбінова кислота. Відрізняється абсолютною не токсичні, не змінює смак і колір кінцевого продукту.

Чорна ікра не може бути дешевою. Пам’ятайте підроблена або браконьєрського походження ікра може бути небезпечна для вашого здоров’я.

Чорна ікра, в основному, видобувається в травні – червні. Браконьєри засолюють рибу тут же на березі … спека, брудна вода і відра, мертва риба … Для того щоб реанімувати і зберегти ікру вони додають в неї кінські дози уротропіну, який перетворює її в хімічну зброю…

Уротропін – заборонений в Україні та країнах Європи консервант. Має клас небезпеки 2. У кислому і нейтральному середовищі уротропін розкладається і утворюється формальдегід.

Формальдегід – річ дуже неприємна. Він вражає нервову систему, легені, печінку, нирки, очі. Може провокувати алергію і рак. Навіщо ж ця отрута досі кладуть в ікру? Справа в тому, що ікра нагріву не витримує, а мікробів і паразитів в ній якось вбивати потрібно. І уротропін тут неперевершений консервант. Великі дози даного консерванта вбивають бактерії, маскують тухлий запах, і ікра стає на вигляд «їстівною».

Транспортують браконьєрську ікру ховаючи в обшивці автомобіля, в запасному колесі, де завгодно, тільки не в холодильнику. У великих магазинах подібна ікра не продається. Вона в основному реалізується на стихійних ринках. Після перевірки фіто-санітарною службою нелегального продукту вердикт буде один: «ікра містить бактерії групи кишкових паличок і небезпечна для людей».

Для того щоб не стати жертвою і не ризикувати своїм і ваших рідних здоров’ям не купуйте цей цінний продукт з рук;

Перед покупкою в магазині переконайтеся, що температура зберігання -2, -4 градуси;

На кришці банки повинна бути зсередини вибита дата виготовлення;

Якщо у вас щось викликає сумнів, попросіть продавця пред’явити оригінали сертифіката і ветеринарного свідоцтва;

Чорна ікра не продається на вагу!

Чорна ікра не продається в пластиковій тарі!

Перевірте етикетку про склад і виробника.

Як відомо, колишня виконуюча обов’язків міністра охорони України Уляна Супрун порадила українцям уникати вживання чорної ікри та замінити її на червону.